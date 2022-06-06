İstanbul’da 1685 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 1685 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderim merkezine gönderilecek.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:17
İstanbul’da 1685 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik dün İstanbul genelinde eş zamanlı denetim yaptı. 

Denetim sırasında yasal kalış hakları olmayan toplam 1685 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.



düzensiz göçmen göçmen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler