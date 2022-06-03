Fethiye açıklarında operasyon: Lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 16:29
Fethiye açıklarında operasyon: Lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Fethiye'de, edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri kurtararak karaya çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.


Fethiye göçmen düzensiz göçmen

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