İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:18

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 24 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ESENYURT

EYÜPSULTAN

SİLİVRİ

SULTANGAZİ

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR