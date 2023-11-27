İstanbul'da 34 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 27 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, 27 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 27 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 27 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
SULTANGAZİ
ZEYTİNBURNU
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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