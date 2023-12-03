İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 3 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, 3 Aralık Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 3 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 3 Aralık Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAMPAŞA
BAHÇELİEVLER
BAĞCILAR
BEYLİKDÜZÜ
ÇATALCA
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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