İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 3 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, 3 Aralık Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:29
İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 3 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 3 Aralık Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAMPAŞA

BAHÇELİEVLER

BAĞCILAR

BEYLİKDÜZÜ

ÇATALCA

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ       

ADALAR 

ATAŞEHİR

BEYKOZ 

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR   


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