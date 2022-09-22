İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:02

Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp, 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi. Saldırganın Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.

2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güler'in, aynı gece bir cinayet daha işlediği belirlenmişti. Şüphelinin arkadaşı olan Ergül Maden'i öldürdükten sonra Küçükçekmece'de yine arkadaşı olan Celal M.'yi de öldürdüğü tespit edilmişti.

Şüphelinin bu olayda yanında bulunan 17 yaşındaki A.A.'ın da gözaltında olduğu öğrenilmişti. Bu gelişmenin ardından şüphelinin öldürdüğü kişi sayısı 3'e yükselmişti.

ŞÜPHELİ SUSMA HAKKINI KULLANMIŞTI

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullanmıştı.

CİNAYETLERİ GÖRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Şüpheliyle birlikte gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etmişti. 17 yaşındaki A.Ü. ifadesinde şüpheliyle Ergül Maden'i öldürdükten sonra yolda karşılaştığını anlatarak, "Bana Küçükçekmece'de bir arkadaşımıza gitmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte oraya gittik. Kapıyı babası açtı. Ona arkadaşımızı sorduğumuzda bize 'Onu ne yapacaksınız. Evde yok' deyince Güven silahını çekerek onu vurdu" demişti. A.Ü. daha sonra onunla birlikte oradan kaçtıklarını anlatmıştı.

"YENGESİNİ BİZİ İÇERİ ALMAYINCA ÖLDÜRDÜ"

Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü. "Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık" dediği belirtilmişti.

"POLİSLERE KİMLİK SORUNCA ATEŞ ETTİ"

Daha sonra kaçarken Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü. "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştıkları ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim" dediği öğrenilmişti.