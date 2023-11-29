İstanbul'da 32 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:06

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:06

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 29 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 29 Kasım Çarşamba elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

ÇATALCA

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANGAZİ

ZEYTİNBURNU

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADALAR

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR