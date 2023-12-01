İstanbul'da 32 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 1 Aralık Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, 1 Aralık Cuma elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 1 Cuma Aralık günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 1 Aralık Cuma elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
ÇATALCA
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANGAZİ
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Seçil Erzan olayında yeni gelişme!
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor?
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!