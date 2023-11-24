İstanbul'da 34 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:36

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:36

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 24 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adalar

Ataşehir

Beykoz

Çekmeköy

Kadıköy

Kartal

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Şile

Sultanbeyli

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar