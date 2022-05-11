İstanbul'da 441 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da yapılan denetimlerde 441 kaçak göçmen yakalandı. Ay başından bu yana il genelinde yapılan çalışmalarda 2 bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere yakalanan kaçak göçmen sayısı 5 bin 968’e ulaştı.

ANKA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:40
İstanbul'da 441 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yasa dışı yollarla yurda girenlere yönelik sıkı denetim yapılıyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fatih ilçe merkezi ve kenar mahallelerde dün ve önceki gün yaptığı denetimlerde, 61’i Suriye, 107’si Afganistan, 44’ü Pakistan uyruklu ve 229’u diğer ülkelerden olmak üzere toplam 441 kaçak göçmen yakalandı.

Böylece, ay başından bu yana il genelinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 5 bin 968 kaçak göçmen yakalanmış oldu.

Söz konusu kaçak göçmenlerin, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildiği bildirildi.



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