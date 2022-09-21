İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet Corvette marka ultra lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yolda kaldı. Aniden duran araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, akü takviyesi yaptı ancak başarılı olamadı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorunu çözülemeyince otomobil, çekiciyle servise götürüldü.
Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı.
Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı. Ancak başarılı olamayan sürücü, bunun üzerine aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.
7 MİLYONLUK ARAÇ ÇEKİCİYLE SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ
Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istediyse de yine sonuç alınamadı. Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine başka bir tamirci çağırdı.
Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü. Serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
- 'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'