Nureddin Nebati'nin ‘kapalı’ konuşması sosyal medyaya düştü: Arabada ÖTV’yi artırsak mı?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter hesabından evinin mutfağından yurttaşlara seslendiği bir video ile ÖTV konusunda 'indirim' vaadinde bulunmuştu.

"Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz" sözü veren Kılıçdaroğlu, ÖTV'yi yalnızca lüks araç alanlara uygulayacaklarını belirmişti.

ERDOĞAN'IN ÖTV KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI...

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile taşıtlarda ÖTV oranlarının 3 katına kadar çıkarabilme ya da ÖTV düzeyini sıfıra indirme kararı Erdoğan'a bağlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP liderinin bu vaadinin ardından otomobil alımlarında düşüş yaşandığı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün katıldığı bir toplantıda konuya ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nebati, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde basına kapalı düzenlenen toplantıda, ÖTV'yi artırmayı düşündüklerini söyleyerek, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Sosyal medyaya düşen videoda Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

“ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım”