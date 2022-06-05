İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Sancaktepe’dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı.
İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.
Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.
Video Haberler
- Siirt'te minibüs uçuruma yuvarlandı:Ölü ve yaralılar var
- Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi
- İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
- Burdur'da sağanak felaketi: 1 ölü, 3 yaralı
- Otomobil ile kamyonet çarpıştı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- İşte iktidarın izleyeceği yol