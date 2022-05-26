İstanbul'da 'abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
İstanbul'da trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Abart egzozu bulunan otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verildi
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı.
Güngören Merter D-100 Karayolu yan yolda abart egzoz kullanan sürücüler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, durdukları bir otomobilde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verilirken, otomobil trafikten men edildi.
Video Haberler
- Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
- 'Abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
- 16 ilde 'Müsilaj operasyonu'
- Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
- Avcılar'da onarım sırasında binanın çatısında yangın
- Aracının yanına giderken kazada öldü
- Yaralı genci itfaiye ekipleri kurtardı
- İmamoğlu’ndan 25 bin metrekarelik ‘meydan’ müjdesi
- Kalın: Güvenlik kaygılarını giderecek adımlar atılmalı
- İstanbul’da şafak operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı