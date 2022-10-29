İstanbul'da akılalmaz hırsızlık: Kuruması için dışarı asılan kıyafetleri çaldı
Esenyurt'ta kimliği belirsiz genç, kurutmak için pencere parmaklığına asılan kıyafeti çaldı. Olay sonrası hırsızlığı öğrenen ev sahipleri büyük bir şok yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir genç, apartman penceresinde kurutulmak üzere asılan kıyafetlere yaklaştı. Bir süre bekleyen şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra parmaklıkta asılı bir kıyafeti aldı. Yerdeki giysiyi de alıp kaçan genç kayıplara karışırken, eşyalarının çalındığını komşularından öğrenen ev sahipleri, büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası şahıstan şikayetçi olunduğu bildirilirken, yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
“ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTI”
Olayla ilgili konuşan ev sahibi Döne Üzen, “Sabah kalktım, komşumuz geldi. 'çamaşırlarınıza bakın, eksik olabilir, herhalde biri çalmış' dedi. Baktık ki gerçekten eksiklerimiz var. Sosyal medyaya düşmüş biz oradan gördük ve şaşırdık. Biz kaç senedir oturuyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Oğullarımın gömleğini ve kazağını çalmış. Biz şahıstan şikayetçi olduk" dedi.
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