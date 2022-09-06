İstanbul'da akılalmaz olay: 'Takla atan araçtan köpeği çalındı' iddiası

06 Eylül 2022 Salı, 10:41

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde 5 Eylül Pazartesi saat 02.30 sıralarında gece saatlerinde cadde üzerinde otomobiliyle seyreden Lena A., virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu sürücü Lena A. ve arkadaşı Ayşe B. hafif şekilde yaralandı.

KAZA SONRA KÖPEĞİN ÇALINDIĞI İDDİASI

Kazayı gören çevredekiyurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Taburcu olmalarının ardından Ayşe B., “Oskar” ismindeki “Pomeranian” cinsi köpeğinin kazadan sonra olay yerine şahıslar tarafından çalındığını iddia etti.

Olayla ilgili açıklama yapan Ayşe B. sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi.