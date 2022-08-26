Havrita için ikinci engelleme kararı: 'Sokak köpekleri tehlikeye atılıyor'

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:25

Sokakta yaşayan hayvanların hedef gösterilip ölümlerine sebebiyet verdiği gerekçesiyle tepki çeken Havrita isimli internet sitesinin kapatılması için çok sayıda hayvan hakları savunucusu kişi ve örgüt harekete geçmişti.

Bunlar arasında yer alan Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) de Havrit ve sitenin sosyal medya hesaplarından "kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı" gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etmiş, bunun üzerine Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar vermişti.

Sitenin engellenmesi için hukuki girişimde bulunanlardan arasındaki Antalya Barosu'nun başvurusu üzerine mahkemeden bir engelleme kararı daha geldi.

Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği', başvuru sonucunda “sokak köpeklerinin hedef gösterildiği ve tehlikeye atıldığı” gerekçesiyle Havrita isimli site ile Twitter hesabının erişiminin engellenmesine karar verdi.

"DEVLETİN İÇİNDEKİ BU GRUP AÇIĞA ÇIKARILMALI"

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen de bugünkü köşe yazısında Havrita'yı bir kez daha gündeme getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Twitter’da Havrita’yı savunanların açtığı bir sohbet odasında Hatice Bozdemir adlı bir kişi şöyle diyordu:

“Bizi yalnız bırakanların, bunu bizden rica edip de arkada gölge gibi duranların, şunu yapın, bunu yapın... Bize diyorlar ya devlet bunları kolluyor diye, evet, devlet bizi kolluyor ama arkadalar. Şu an sadece vitrinde biz varız. Fakat gün gelir de meydana çıkmazlarsa, onların isimlerini o belgesellere, kitaplara büyük harflerle yazacağız. Belki mahkemeler yargılamayacak ama tarih onları yargılayacak!”

Bu konuşma üzerine savcılığın resen harekete geçip bu organize grup hakkında soruşturma açması gerekir. Devletin içinde kim hayvanları hedefleyen bu harekete destek veriyorsa açığa çıkarılmalıdır."