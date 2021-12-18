İstanbul'da akılalmaz soygun: Yerin altına girip çaldılar
İstanbul'da, işçi kıyafetleri giyerek, 150 bin lira değerinde yeraltı internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Esenler Oruçreis ve Turgutreis Mahallesi'nde, işçi kıyafetleri giyerek kendilerini altyapı işçisi gibi gösteren ve yeraltı internet kabloları çalan kişilerin olduğu ihbarı sonrası polis harekete geçti.
Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 60 farklı noktada güvenlik kamera görüntülerini izleyerek kişilerin kimliklerini tespit etti.
150 BİN TL'LİK BAKIR KABLOYU ÇALDILAR
Toplam 150 bin lira değerinde, 500 metre uzunluğunda internet hat sağlayıcı bakır yer altı kabloları tespit edilen C.Ö., N.G., E.T., F.A. ve D.Z. yapılan operasyonla yakalandı.
5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
İşçi kıyafeti giyerek yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yer altına girdiği, kabloları çıkardığı diğer kişilerin de çıkan kabloları topladığı görülüyor.
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