İstanbul'da 'aranan şahıs' operasyonu: Bin 923 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik 5 gün süren operasyonda bin 923 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 461’i hakkında hapis cezası, bin 462’sinin ise mahkemelerce yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da 'aranan şahıs' operasyonu: Bin 923 şüpheli gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 14:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilere yönelik, geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

5 gün boyunca süren operasyonda toplam bin 923 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalarda, bin 923 şüpheliden 461’i hakkında hapis cezası, bin 462’sinin ise mahkemelerce yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #gözaltı

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