Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'da polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 10 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:12

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmanın ardından Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde belirlenen 6 ev, 4 iş yeri ve 1 depo olmak üzere 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 39 bin 220’si dolu 118 bin 220 makaron, 100 TAPDK bandrolü, 69 açık kıyılmış tütün, 39 paket tütün, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 8 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Tütün kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

 


Etiketler: #tekirdağ #tütün #Operasyon

İlgili Haberler

Sivas’ta 'kaçak tütün' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi

Sivas’ta 'kaçak tütün' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi
Aydın'da milyonlarca lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi!

Aydın'da milyonlarca lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi!
Kamyonet kasasından 821 kilogram kaçak tütün çıktı

Kamyonet kasasından 821 kilogram kaçak tütün çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler