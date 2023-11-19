İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 19 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 12:27

Güncelleme: 19.11.2023 - 12:27

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

19 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları açıklandı. Dün sabah saatlerinde kent genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış bugün de etkisini devam ettiriyor. Uzun bir aranın ardından barajlardaki su seviyesi yükseliş eğilimine başladı. İSKİ tarafından açıklanan 19 Kasım baraj doluluk oranı 20,54 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 40,14

Darlık Barajı 30,07

Elmalı Barajı 33,81

Terkos Barajı 12,49

Alibey Barajı 23,37

Büyükçekmece Barajı 7,19

Sazlıdere Barajı 5,7

Istrancalar Barajı 20,27

Kazandere Barajı 5,84

Pabuçdere Barajı 2,49