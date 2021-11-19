İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 42,25 seviyesine kadar düştü

İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı azaldı. İSKİ’nin verilerine göre, nisan ayında doluluk oranı yüzde 80,82 iken, ağustos ayında bu oran yüzde 65,46 seviyesine düştü. Bu oran kasım ayında yüzde 42,25 oldu.

10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki son bir haftalık değişim ise yüzde 1,26 olarak kaydedildi. Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi, son 10 yılın en düşük düzeyine inerek, yüzde 16,47'ye geriledi.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul’da bulunan barajlardaki doluluk olanları 19 Kasım 2021'de şöyle oldu:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 16,47

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,13

Darlık Barajı: Yüzde 37,72

Elmalı Barajı: Yüzde 50,52

Istrancalar Barajı: Yüzde 34,92

Kazandere Barajı: Yüzde 6,69

Ömerli Barajı: Yüzde 68,51

Papuçdere Barajı: Yüzde 3,03

Sazlıdere Barajı: Yüzde 20,91

Terkos Barajı: Yüzde 43,03