İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Trabzonspor'un Yenikapı miting alanında düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla, Trabzonspor'un bugün saat 15.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibariyle, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Trafik polisleri caddeyi kullanmak isteyen sürücüleri, alternatif olarak belirlenen, Vatan ve Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirdi.
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