İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bugün Şişli’de gerçekleşecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:14
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bugün Şişli’de gerçekleşecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Açıklamada kapatılacak yollar Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası ve İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak olarak belirtildi.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif güzergahlar ise Ecza Sokak, Yay Meydanı Caddesi, Sebahattin Delice Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ercan Sokak, Çamözü Sokak, Şahap Sokak, Savaş Sokak, Çobanlıoğlu Sokak, Seymen Sokak, Baruthane Caddesi, Babil Sokak ve Harbiye Çayırı Sokak, Cebel Topu Sokak olarak duyuruldu.


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