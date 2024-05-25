Ankara'da 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP'nin yarın yapacağı 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:59
Ankara'da 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 - 17.00 arasında CHP'nin düzenleyeceği "Büyük Emekli Miting" nedeniyle bugün saat 22.00'dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Pazar günü saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar

Açıklamaya göre, yarın saat 10.00'dan itibaren, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrum Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.


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