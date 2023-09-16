İstanbul'da camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:52

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:46

İstanbul'da bir cami içinde alkol kullandığına işaret eden fotoğrafları Reddit adlı uygulama üzerinden paylaşan ve fotoğrafın altına “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” notunu yazan şüpheli S.Y.Ö., dün polis ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti:

“Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...’ diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul’da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.”

Emniyetteki işlemleri devam eden S.Y.Ö.’nün polisteki ilk ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde “Yüksek alkolün etkisiyle yaptım", “İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım" dediği belirtilen S.Y.Ö'nün özür dileyip pişmanlığını dile getirdiği belirtildi.

Dün akşamdan bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polise ifade veren şüphelinin, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.