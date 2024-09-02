İstanbul’da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul Avcılar’da yurttaşlar, çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:49
İstanbul’da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş bebek bulundu
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İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Durumun şokunu atlatan yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra da bebeği yaşar umuduyla hastaneye götürdü. Bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak bebeği bırakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


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