İstanbul'da 'deprem' göçü: Yoğunluk oluştu

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da 'deprem' göçü: Yoğunluk oluştu
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AA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:12

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe ve cuma günü okulların da tatil edilmesiyle birlikte kentten ayrılmayı tercih edenler, akşam saatlerinde yola çıktı.

Şehirden ayrılanların oluşturduğu trafiğin özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir'den itibaren yoğunlaştığı görüldü.

Trafik akışı İstanbul'un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, yoğunluk Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti.

Sevindikli sapağındaki yoğunluk, trafikteki bazı yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #İstanbul #İstanbul depremi

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