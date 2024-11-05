İstanbul'da DHKP-C operasyonu: TAYAD'lı 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin açık alan yapılanması olduğu iddia edilen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi bu sabah gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün açık alan yapılanması olduğu iddia edilen TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 06.30'da Kâğıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'de toplamda 9 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Operasyonda ayrıca, soruşturmada şüpheli sıfatı bulunmayan ve adreslerden birinde bulunan DEV-GENÇ içinde aktif faaliyette olduğu öne sürülen Tacettin Erol Şahin isimli kişi de gözaltına alındı. Söz konusu adreste çok sayıda DEV-GENÇ ibareli broşür ve pankart ile birlikte dijital materyalin de ele geçirildiği kaydedildi.
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