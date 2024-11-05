İstanbul'da DHKP-C operasyonu: TAYAD'lı 5 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 08:56

Güncelleme: 05.11.2024 - 08:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün açık alan yapılanması olduğu iddia edilen TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 06.30'da Kâğıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'de toplamda 9 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda ayrıca, soruşturmada şüpheli sıfatı bulunmayan ve adreslerden birinde bulunan DEV-GENÇ içinde aktif faaliyette olduğu öne sürülen Tacettin Erol Şahin isimli kişi de gözaltına alındı. Söz konusu adreste çok sayıda DEV-GENÇ ibareli broşür ve pankart ile birlikte dijital materyalin de ele geçirildiği kaydedildi.