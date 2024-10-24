Terör örgütü DHKP/C üyesi İstanbul’da yakalandı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:57

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:57

DHKP/C’nin yurt dışındaki merkez komitesinden aktarılan şifreli yazışmaların deşifresinden sorumlu olduğu anlaşılan Ö.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sol terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içinde kilit öneme sahip Ö.K.’nın İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen polis ekipleri, örgütün yurt dışında bulunan merkez komitesi ile şifreli yazışma yapan mensupları arasında yer alan Ö.K.’nın saklandığı eve geçtiğimiz Cumartesi günü operasyon düzenledi. Baskında örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şubede sorgulanan zanlı, ifade işlemlerinin ardından Pazar günü sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.K.’nın adı ilk olarak terör örgütü DHKP/C’ye yönelik 6 yıl önce düzenlenen bir başka operasyonda ele geçirilen şifreli SD kart ile dijital verilerde geçmişti. O tarihte örgütün İstanbul’daki kozmik odasından çıkan dijital verilerde gizli gruplar ve yazışmalar deşifre olmuş, Ö.K.’nın söz konusu dokümanlarda yurt dışındaki merkez komitesinden gelen şifreli yazışmalardan sorumlu olduğu ileri sürülmüştü.