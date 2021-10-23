İstanbul'da eğlence mekanlarında polis denetimi: 47 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, eğlence mekanlarına yönelik denetleme yaptı. Denetlemelerde 47 kadın ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, bağcılar, ve Esenler'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Saat 23.00'de başlayan denetime 65 ekip ve 130 personel katıldı. Yapılan denetimde eğlence mekanlarında bulunması gereken belgeler tek tek denetlendi.
47 KADIN GÖZALTINA ALINDI
Eğlence mekanlarında bulunan alkollü içeceklerin sahte olup olmadıkları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca eğlence mekanlarında bulunan bin 214 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Hakkında arama kararı olan bir kişi gözaltına alınırken, 3 eğlence mekanına usulüne uygun olmayan şekilde alkol satışı yapılması sebebiyle işlem yapıldı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Mekanlarda çalıştığı tespit edilen 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 47 kadın ve işyerlerinde sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen 2 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
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