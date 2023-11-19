İstanbul'da elektrik kesintisi: 19 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 19 Kasım Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, 19 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 19 Kasım Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 19 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
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