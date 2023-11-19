İstanbul'da elektrik kesintisi: 19 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:08

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:08

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 19 Kasım Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 19 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY

BAĞCILAR

BEYLİKDÜZÜ

ÇATALCA

ESENLER

ESENYURT

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ADALAR

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR