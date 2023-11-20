İstanbul'da 33 İlçede elektrik kesintisi: 20 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 20 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Peki, 20 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 20 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 20 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
SULTANGAZİ
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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