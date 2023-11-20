İstanbul'da 33 İlçede elektrik kesintisi: 20 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:10

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 20 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 20 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

SULTANGAZİ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR