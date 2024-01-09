İstanbul'da elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:55

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 9 Ocak Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

9 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

NO: 35245088

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 09/01/2024 00:00:00 - 09/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244236

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BEDİ, BOĞAÇHAN, CANEL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİRAY, OFLAZ, ONAT, TÜZMEN, YEDİKULE, ÇİM, ŞAHAN sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, ASRİ, AYCAN, AYTAÇ, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CANDOĞAN, CEMRE, DİLDAR, EKREM, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, HOŞ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, KIZILERİK, KUĞULU, MOZAİK, NALAN, NURDAĞI, RÜŞTÜ, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TAŞAN, TÜLAY, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YAZICI, YEŞİLCE, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜMMET, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İLKE, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BAYBORA, BEYREK, DOĞANTEPE, EGEMEN, GÜNTEKİN, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NİLAY, PEŞREV, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, ATATÜRK, BAŞTUĞ, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, KOVANLIK, MERMER, MESİRE, ORUÇ REİS, SELSEBİL, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YAZGI, YEŞİLBAĞ, ZİHNİ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, CANOL, CEMİYET, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAZIM KARABEKİR, KERİM, MEKKE, MUCİZE, NURALEM, ORTANC bölgelerinde 09/01/2024 01:00:00 - 09/01/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245093

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 09/01/2024 02:00:00 - 09/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245097

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FAİK BEY, ÇELİK sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245099

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 09/01/2024 13:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239215

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 749., 750., 751., 752., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 204., 206., 220., 220/1., 221., 222., AKSARAY, FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KORAY sk bölgelerinde 09/01/2024 00:01:00 - 09/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239766

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 09/01/2024 08:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245512

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2536. sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239369

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 09/01/2024 09:30:00 - 09/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239387

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 09/01/2024 11:00:00 - 09/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239440

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 09/01/2024 00:00:00 - 09/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239432

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA sk bölgelerinde 09/01/2024 00:00:00 - 09/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239418

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA sk bölgelerinde 09/01/2024 00:00:00 - 09/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245269

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah KÖY ALTI, SEYFİ BEY sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245198

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ÇİÇEK sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244337

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 09/01/2024 10:00:00 - 09/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244187

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35238939

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR, KIBRISLI MEHMET PAŞA sk / SAHİL mah ANAFARTALAR, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KOCATEPE, YALI, YAY, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244208

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243967

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, CEBECİ, ERENLER, IHLAMUR, OSMANLI, PAŞABAHÇE, TANER, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245478

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, ETİBANK, GÖKSU, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ONUR, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAŞALI, SALMAN ÇIKMAZI, SELVİ, YENİ UFUK, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, AŞKIM, BAŞAR, BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, CEVVAL, ETİBANK, FİKRET ÇIKMAZI, GÖKTAŞ, HARDAL, KARDEŞ, KAZIM, NASIR, NEHİR, PETUNYA, SAMİMİ, YAPRAK sk bölgelerinde 09/01/2024 00:01:00 - 09/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245452

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah DUDU ODALARI sk / KAMER HATUN mah HAMALBAŞI sk / ÇATMA MESCİT mah HAYRATÇI sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245290

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR, TUNA 1, YILDIRIM, ŞAHİN 1 sk bölgelerinde 09/01/2024 10:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245292

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, KURUDERE, PİYALEPAŞA, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, İLK ADIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/01/2024 10:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245513

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GEÇİT, HUZUR, KEMER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, ÇEMBER sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245515

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah DANTEL sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245529

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEZMİ, DOLAPDERE, LALEGÜL, MARMARA sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245519

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245507

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245511

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239218

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 09/01/2024 00:01:00 - 09/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239210

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 214., 215., ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1050., 1059., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 333., 335., 336/1., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 09/01/2024 00:01:00 - 09/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239405

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 45., AKDENİZ sk / NAMIK KEMAL mah 41., 41/1., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 09/01/2024 12:00:00 - 09/01/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245151

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1015., 1033., 1044., 1047. sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244089

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 09/01/2024 10:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245161

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 384., 440., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah MANDIRA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk bölgelerinde 09/01/2024 10:00:00 - 09/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245376

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, 3. GÜL, AÇIK, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245343

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 09/01/2024 09:30:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243883

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah FABRİKA sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243891

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah MURATPAŞA sk bölgelerinde 09/01/2024 14:00:00 - 09/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243826

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 859/3., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 09/01/2024 00:05:00 - 09/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239108

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2002., 2053. sk bölgelerinde 09/01/2024 10:00:00 - 09/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243987

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1012., 2.ER sk bölgelerinde 09/01/2024 00:01:00 - 09/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243991

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1002., 1003., 1004., 4.BARBAROS, ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ sk / YEŞİLOVA mah 1.GÜNER, 1012., 2.DEMİR, 2.ER, 2.ÇAKIR, 2602., 2603., 2606., 3.OĞUZHAN, 4.BARBAROS, CİDDİ, DUMLUPINAR, HAVADAR, KEHRİBAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YENİ CAMİ, ÖĞRETMENLER, ÜNVER sk bölgelerinde 09/01/2024 00:01:00 - 09/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245313

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 615., BARBAROS, MİMAR SİNAN, TURGUT REİS, YAHYA KEMAL BEYATLI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, İMARET sk / YENİ MAHALLE mah 4.PINAR, CENGİZ, İMARET sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244212

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK, SEYMEN DERE, TİRYOL sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245467

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3398., 3999. sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245505

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3097., 3100., 3102., 3103. sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239142

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35244201

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245395

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DEYMER ÇIKMAZI, GEMLİK, GÜLDESTE ÇIKMAZI, TURUNÇ sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245582

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243823

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/01/2024 00:05:00 - 09/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245178

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., G/4., G/7., ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245244

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245271

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245252

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.