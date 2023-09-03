İstanbul’da emekli albay evinde ölü bulundu

Bakırköy’de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan emekli albay ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:27
İstanbul’da emekli albay evinde ölü bulundu
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Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın bodrum katında yalnız yaşayan emekli albay Erol Sanver’in (85) cansız bedeni bulundu. Apartman sakinleri daireden gelen kokuyu fark ederek ihbar etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapalı olan daire kapısını açması üzerine Sanver’in cansız bedeninin yerde olduğu görüldü. 2 çocuk babası emekli albay Erol Sanver’in 5 yıl önce de eşini kaybettiği öğrenildi. 

Henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden Emekli albayın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanver ile ilgili konuşan komşusu Mukaddes Budun “İyi insandı. Kimseye bir zararı yoktu. Eşi de 5-6 yıl önce ölmüştü. 2 oğlu var. Oğulları var ama o kapıyı açmıyordu. Üzüldüm kedilere de bakıyordu. 30 yıllık komşum. Kendi hallerinde insanlar” dedi.


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