İstanbul'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını darbettiler
Ataşehir’de iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları kadını darbetti. Yurttaşların araya girmeye çalıştığı kavgada şahıslar darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçen gün iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ve 2 erkek arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darbetti.
Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu.
Gelen tepkiler üzerine 2 erkek şahıs, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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