İstanbul'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını darbettiler

Ataşehir’de iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları kadını darbetti. Yurttaşların araya girmeye çalıştığı kavgada şahıslar darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:29
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçen gün iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ve 2 erkek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darbetti.

Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu.

Gelen tepkiler üzerine 2 erkek şahıs, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ataşehir darp Kadın araç

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