İstanbul'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını darbettiler

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:29

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:35

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçen gün iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ve 2 erkek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darbetti.

Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu.

Gelen tepkiler üzerine 2 erkek şahıs, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.