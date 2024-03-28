İstanbul'da erkek vahşeti... Bıçakladı, başında ölmesini bekledi!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:28

Güncelleme: 28.03.2024 - 13:36

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde geçen cumartesi günü saat 14.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre; daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi.

Ferhat Karlı ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir buçuk ay kadar önce boşanma kararı alan Dilem Karlı, babasının Küçükçekmece’deki evine yerleşti. Daha sonra kadın, boşanma aşamasında olduğu erkekten tehditler almaya başladı.

UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA BIÇAKLADI

Geçen cumartesi günü, Küçükçekmece’deki evinden çıkarak Başakşehir’e bir kız arkadaşıyla iftar yapmaya giden Dilem Gül Karlı, fail Ferhat Karlı tarafından takip edildi. Şahintepe’ye geldiği sırada Ferhat Karlı, Dilem Gül Karlı'nın yanına giderek konuşmaya çalıştı. Kadın uzaklaşmaya çalıştığı sırada Ferhat Karlı, yanındaki ekmek bıçağı ile sırtından 7 kez bıçakladı.

ÖLMESİNİ BEKLEDİ!

Dilem kanlar içinde yere yığılırken, fail başında ölmesini bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralı kadının başında bekleyen Karlı’yı gözaltına alarak, zırhlı araç ile emniyete götürdü.

Sağlık ekipleri ise, ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Dilem Karlı’nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ALDATMA" İDDİASI

Ferhat Karlı’nın emniyette verdiği ifadede, bir ay önce boşanma kararı aldıklarını, Dilem Gül Karlı'nın Küçükçekmece’de ailesiyle kaldığını ama ara sıra görüştüklerini söyledi. Fail Karlı, Dilem Gül Karlı'nın kendisini aldattığını, ayrı yaşadıkları süre içinde telefonunda başka erkeklerle konuşmalarını yakaladığını iddia etti.

SEVİLAY KARLI’NIN KATİLİ İLE AMCA ÇOCUKLARI MI?

Pendik’te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı’yı öldüren Ümit Karlı’nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu öğrenildi.

Dilem Karlı'nın babası Senel Çoban, Sevilay Karlı'nın cenazesini Tokat'a kendi aracıyla götürdüğünü söyledi.

"NE ONUN CANI RAHATTI NE DE BENİM CANIM"

Baba Çoban, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"Ben Tokat’tayken kızım bıçaklanmış. Haberini alınca gece taksiyle İstanbul’a geldim. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum şimdi. Gereken ceza neyse sonuna kadar almasını istiyorum. Evden arkadaşına gidiyormuş. Minibüsten indikten sonra sırtından bıçağı saplıyor ve 7 yerinden bıçaklıyor. Kızım da olduğu gibi yere yığılmış. Oradan polis arkadaşlar şüpheliyi almış. Kızımı da hastaneye getirmişler. Kızım şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Boşanmamışlardı geçimsizlik nedeniyle ayrılardı. Yaklaşık bir buçuk aydır bende kalıyordu. Evleneli 5 ay olmuştu. İşe gidip geliyordu, sürekli tehditler alıyordu.

Bu yüzden ne onun canı rahattı ne de benim canım rahattı. Neden tehdit aldığını bilemiyorum, kardeşlerini ağabeyini de tehdit ediyormuş. Ağabeyi de, 'Sizi keseceğim, sizin sülalenizi kökünden temizleyeceğim' diye tehditler alıyorlarmış. Başında beklemiş kızımın. Olayın olduğu yerdeki gençler, bunu sıkıştırmışlar polise teslim etmişler. Poliste gelip zırhlı aracın içine atmış. Orada Şahin diye bir arkadaş var o da kızıma yardımcı olmuş. Amcasının oğlu da eski eşini öldürdü. Kadının cenazesi bizim aracımızla Tokat’a gitmişti. İşe giderken kızı bıçaklamıştı, o da 14 yerinden."

“BEN SANA YAPMA DEDİM"

Olayı gören Kamil Tal ise, şöyle konuştu:

"Burada millet toplanmıştı. Baktım bir kadın yerde, kan akıyordu. Adama dedim ki, ‘Niye yaptın bunu? Yaptın, kendine yaptın. Yazık günah değil mi? Sen ömür boyu yatacaksın’ dedim. Adam kadının kulağına eğildi, ‘Ben sana yapma dedim, sen durmadın. Ben Beyoğlu’ndan buraya kadar seni takip ettim, burada buldum. Adamı da vurdum’ dedi. O ara ben de 112’yi aradım. O arada kadının çantasına bir tekme vurdu. Yanında bir de pasta kutusu vardı. 5-10 dakika arasında polis ve ambulans geldi, alıp götürdüler. Adam buradaydı, kaçmadı."