Kütahya’da erkek dehşeti… 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü!

Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 00:47
Kütahya’da erkek dehşeti… 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Esra Uşak (26) ve E.U. (29) çifti arasında, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri amcalarının evinde çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı tartışma çıktı. 

Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Kütahya haberleri erkek şiddeti haberleri kadın cinayeti haberleri

İlgili Haberler

Denizli’de erkek dehşeti… Eşini takip edip silahla saldırdı!

Denizli’de erkek dehşeti… Eşini takip edip silahla saldırdı!
Erkek dehşeti... Tartıştığı eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Erkek dehşeti... Tartıştığı eşini öldürüp intihara kalkıştı!
Erkek dehşeti... Polis memuru boşandığı kadını öldürdü!

Erkek dehşeti... Polis memuru boşandığı kadını öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!

‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!
Meteoroloji açıkladı: 26 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Emirgan'da 3 villa' iddiasına yanıt

İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Emirgan'da 3 villa' iddiasına yanıt
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 27 Mart 2024 Çarşamba 17. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 27 Mart 2024 Çarşamba 17. gün iftar menüsü
17 şehir tercih edilmedi: Hekim kadroları yine boş kaldı

17 şehir tercih edilmedi: Hekim kadroları yine boş kaldı
Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!

Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!