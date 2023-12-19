İstanbul'da eski gelinini darbeden çift tutuklandı
İstanbul'da, eski gelinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K. isimli kadının Kirazlı Mahallesi Mevlana Park'ta 2 şüpheli tarafından darbedildiğine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu almak için olay yerine gelen kadının eski kayınvalidesi S.C. ve eski kayınpederi F.C. tarafından darbedilip çeşitli tehdit ve hakaretlere uğradığı belirlendi.
Olayın ardından yakalanan F.C ile S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
İki şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan S.K'nın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!