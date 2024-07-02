İstanbul'da ev baskınları: ÇHD'li iki avukat gözaltında

İstanbul’da, ÇHD’li avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu ev baskınıyla gözaltına alındı. ÇHD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hukuksuz yakalama kararlarına, keyfi kısıtlamalara ve savunmaya yönelik saldırılara karşı tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:16
İstanbul'da ev baskınları: ÇHD'li iki avukat gözaltında
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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin yöneticisi Naim Eminoğlu ile şube üyesi Doğa İncesu, sabah yapılan ev baskınında gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen avukatlara yönelik 24 saat avukat kısıtlılığı getirildi.

ÇHD, gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Şube yöneticilerimizden Av. Naim Eminoğlu ve üyemiz Av. Doğa İncesu bu sabah siyasi şube polislerince evlerinden gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürülmüştür. Avukatlara yönelik saldırılara son! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dosya kapsamında 24 saat süreyle müdafi görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verilmiştir. Hukuksuz yakalama kararlarına, keyfi kısıtlamalara ve savunmaya yönelik saldırılara karşı tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz!” 


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