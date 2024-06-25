Son Dakika: Adını bile anmadı... Bahçeli'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması: 'Sadece avukatlarımız katılacak'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:15

Güncelleme: 25.06.2024 - 11:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Grup salonuna yaklaşık 15 dakika geç gelen MHP lideri, konuşmasını da oturarak yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizlerden özellikle ricam, yasama faaliyetleri ile eşgüdüm halinde vatandaşlarımızın nabzını tutmanız, siyasi politikalarımızı anlatmanızdır. Her zaman olduğu gibi çalışmayı bir ibadet gibi telakki edeceğiz. Yorulmayacağız. Önce ülkem ve milletim demekten asla vazgeçmeyeceğiz.

20 Haziran günü Diyarbakır ile Mardin arasındaki anız yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mağduriyet yaşayan insanlarımıza devletimizin cömert eli uzanacaktır. MHP olarak sürecin takipçisi olacağımızı bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Yangının çıkış nedenleri tespit edilecek, gerekli hukuki tasarruf yapılacaktır. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazımdır. Anız yangınını bahane ederek potansiyel nefretlerini dışa vuran kimler varsa tescilli Türkiye muhalifidir.

Diyarbakır Barosu'nun sipariş açıklamasıyla hangi emeli canlı tutmak istediği gözden uzak tutulamaz. Bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler az çok bellidir. Onların oyununu bozmak hepimize düşen milli görevdir. Puslu havalarda girdikleri deliklerden birer ikişer ortaya çıkarak rant devşirmenin, yalan sahasını genişletmenin yakasından tutmak, milli ahlak ve adaletin varoluş gayesidir. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar edenler tüm çirkin suretleriyle açıktadır.

3. DÜNYA SAVAŞI AÇIKLAMALARI

Şu günlerde karamsar ve kaotik tablo çizenler revaçtadır. Gerçi iyimserlik için az gerekçemiz olduğu da malumdur. 3. dünya savaşıyla ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmektedir. Bazı Avrupa ülkeleri silahlara ciddi bütçe hazırlıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı, dünyada 3 ya da 4 ay içinde büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia etmiş, Trump ise dünya savaşı çıkmadan kasım ayındaki seçime kavuşabilme umudunu dillendirmiştir. İngiliz Economist de savaş manşetleri atmıştır. Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski telaffuz edilmektedir. Gerek devlet hafızasında gerekse da maşeri hafızalarda her şey mahfuzdur.

Türkiye'nin de aralarında gösterildiği 34 ayrı ülkede kanlı çatışmaların varlığından bahsedilmiştir. Dünya çatışma haritası çizilirken bölgelere göre devlet temelli çatışmalardan etkilenen ülkeler kategorisinde Türkiye'nin gösterilmesi bize göre haksızlıktır. Bunun gereği meşru müdafaa gereğinde terörle mücadelemizden duyulan rahatsızlıktır.

"FIRTINALAR KOPMAKTADIR"

Azılı katil savaştan vazgeçmeye hazır olunmadığından ancak Hamas'la kısmi anlaşmadan bahsediyor. Savaşın Orta Doğu'ya sıçrama riski irtifa kazanıyor. Lübnan'ın 2. Gazze olmasına karşı dünya uyarılıyor. İsrail'in Lübnan sınırına yığınak yapması, Hizbullah'ın füzeli saldırıları tansiyonu artırıyor. ABD'nin uzaktan seyretmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Kızıldeniz'de bulunan bir ABD uçak gemisinin Akdeniz'e doğru yola çıkması, savaş ve silah baronlarının iştahını kabartmaktadır. Türkiye'nin bulunduğu geniş coğrafyada fırtınalar kopmaktadır. Tayvan meselesinden dolayı ABD ile Çin arasında gerilime neden olan Hint-Pasifik kaynamaktadır.

Irak ve Suriye üzerinde oyun oynanmaktadır. Balkanlar ve Anadolu kuşatmak altındadır. ABD haydi neyse İran'ın PKK'ya drone ve füze sevkiyatı iddiaları gündeme yansımaktadır. Doğu ve Kuzey Afrika bunalım kapanındadır. Doğu Avrupa ülkeleri huzursuz ve sancılıdır. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'den sonra Kuzey Kore'ye gitmiş, anlaşmaları imzalamıştır. Putin'in NATO'nun Asya-Pasifik'e odağını kaydırdığını ve buna karşı mücadele edeceklerini söylemesi tedirginliği tırmandırmaktadır.

Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin egemenlik hukuku, Lozan Anlaşması'nın ilgili hükümleri yok sayılmıştır. Fener Rum Patriği'nin sınırları bellidir. İdari açıdan Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olmakla birlikte seçilmiş patrik de Türk vatandaşıdır. Türkiye sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Ekümenik unvanının hukukiliği, meşruluğu yoktur. Aksi iddiada bulunanların alayı Bizans sevdalısıdır. İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez.

"CHP'NİN BAŞKANI DA KALE DUVARLARIMIZI TAŞA TUTUYOR"

Ona buna pabuç bıraksaydık, kurşunlara, bombalara, cani hesaplara düğme ilikleyip saklansaydık sorarım sizlere, şehitlerimize ne diyecektik? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacaktık? Bazı televizyon kanalları, satılmış köşe yazarları MHP ile yatıp MHP ile kalkıyorlar. Bunlara siyaseten her türlü desteği verip sözcülüğüne talip olan CHP'nin başkanı da kale duvarlarımızı taşa tutuyor. Bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik suçlayıp saldırdığı değerli arkadaşlarım, benim ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. CHP Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı, daha dengeli davranış içinde olacaktır. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir.

CHP'nin normalleşme maskeli sahtekar politikası anormalleşmeden başka bir şey değildir. Bizi Türkiye İttifakı denen harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız? Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını takdim etmek için olmadık metodları devreye sokuyor. CHP'nin normalleşmesi, PKK'nın normal görülmesidir.

SİNAN ATEŞ DAVASI

1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz. 1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim."