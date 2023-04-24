İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu
İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana geldi.
Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzunay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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