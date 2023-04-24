İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 20:42

Güncelleme: 24.04.2023 - 20:42

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzunay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.