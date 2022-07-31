İstanbul'da Fatih'te kamyondan atlayarak kaçmaya çalışan 132 göçmen yakalandı
İstanbul Fatih’te dün akşam kamyon kasasından atlayarak kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Fatih ilçesi, Samatya Sahili bölgesinde dün akşam saat 22.45 sularında kaçak göçmenlerin kamyon kasasından atlayarak kaçmaya çalıştıkları yönünde ihbar gelmesi üzerine çalışma yürüttü.
Emniyet, yakalanan 132 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini açıkladı.
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