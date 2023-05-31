İstanbul'da feci kaza! Ağaca çarpan araç takla attı, 5 kişi yaralandı
İstanbul Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.40 sıralarında Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. O.A yönetimindeki 34 BCJ 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde ki ağaca çarparak takla attı.
5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 5 kişi , itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
2'SİNİN DURUMU AĞIR
Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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