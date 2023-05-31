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İstanbul'da feci kaza! Ağaca çarpan araç takla attı, 5 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:53
İstanbul'da feci kaza! Ağaca çarpan araç takla attı, 5 kişi yaralandı
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Kaza, saat 15.40 sıralarında Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. O.A yönetimindeki 34 BCJ 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde ki ağaca çarparak takla attı.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 5 kişi , itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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