İstanbul'da fenomenlere 'yasadışı bahis reklamı' operasyonu! Gözaltılar var: Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz...

İstanbul’da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da fenomenlere 'yasadışı bahis reklamı' operasyonu! Gözaltılar var: Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz...
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:26

Sosyal medyada yüksek takipcili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.

İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.


Etiketler: #fenomen #Yasadışı bahis #bahis

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