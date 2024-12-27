İstanbul'da fenomenlere 'yasadışı bahis reklamı' operasyonu! Gözaltılar var: Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz...
İstanbul’da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada yüksek takipcili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: #fenomen #Yasadışı bahis #bahis
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