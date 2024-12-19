Sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü... Çocuğu evde mahsur kaldı!
Kağıthane'de 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi. Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü.
Sesleri duyan yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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