Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:31

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:31

Sosyal medya fenomeni ve "Gelin Evi" programı yarışmacısı Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özkan’ın ani ölümü, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

ESTETİK AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU

Neşe Özkan’ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyonların, Özkan’ın ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

GELİN EVİ YARIŞMASIYLA TANINMIŞTI

Neşe Özkan, geçtiğimiz şubat ayında Show TV’nin popüler yarışma programı "Gelin Evi"ne katılarak geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Hem yarışmadaki enerjisi hem de sosyal medyada paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Özkan, hayat dolu yapısıyla biliniyordu.

TAKİPÇİLERİ VE SEVENLERİ YASTA

Genç yaşta hayata veda eden Neşe Özkan’ın ölümü, sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sevenleri, başsağlığı mesajları ve Özkan’ın anısını yaşatan paylaşımlarla taziyelerini iletti.

Bu trajik olay, estetik operasyonlar sırasında karşılaşılabilecek risklere dikkat çekerek, operasyon öncesi doğru bilgi ve güvenilir hekim seçiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi.