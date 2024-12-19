Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özkan, "Gelin Evi" programıyla tanınıyordu. Ameliyat sırasında kalbinin durduğu iddia edilen Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ile hafızalarda kaldı.
Sosyal medya fenomeni ve "Gelin Evi" programı yarışmacısı Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özkan’ın ani ölümü, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.
ESTETİK AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU
Neşe Özkan’ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyonların, Özkan’ın ölümüne neden olduğu belirtiliyor.
GELİN EVİ YARIŞMASIYLA TANINMIŞTI
Neşe Özkan, geçtiğimiz şubat ayında Show TV’nin popüler yarışma programı "Gelin Evi"ne katılarak geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Hem yarışmadaki enerjisi hem de sosyal medyada paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Özkan, hayat dolu yapısıyla biliniyordu.
TAKİPÇİLERİ VE SEVENLERİ YASTA
Genç yaşta hayata veda eden Neşe Özkan’ın ölümü, sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sevenleri, başsağlığı mesajları ve Özkan’ın anısını yaşatan paylaşımlarla taziyelerini iletti.
Bu trajik olay, estetik operasyonlar sırasında karşılaşılabilecek risklere dikkat çekerek, operasyon öncesi doğru bilgi ve güvenilir hekim seçiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
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