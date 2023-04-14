İstanbul'da film gibi gasp: İş insanını kelepçeleyip kaçırdılar

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:26

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:46

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki bir rezidansta geçen hafta perşembe günü saat 22.00 sıralarında sahte polis kimliği kullanan polis üniformalı 4 şahıs, olaydan birkaç gün önce Lübnan uyruklu iş insanı Jaafar Sannan W.‘nin yaşadığı rezidansa geldi.

Burada şahıslar, özel güvenlik görevlisi Müjdat B.’ye iş insanının rezidansta olup olmadığı sordu. Müjdat B.’nin iş adamının burada olmadığını söylemesi üzerine şahıslar cep telefonu numarası bırakarak rezidanstan ayrıldı.

Bu süre zarfında durumdan şüphelenen Müjdat B. şahıslara iş insanının rezidansa geldiğini söylemedi.

AĞZINA SİLAH DOĞRULTUP, GASBEDIP, KAÇIRDILAR

Olaydan birkaç gün sonra rezidansa yine sahte polis üniforması ve sahte polis kimliğiyle gelen 4 şahıs, Müjdat B. nezaretinde iş insanının bulunduğu daireye çıktı. Burada eve giren şahıslar, iş insnanını darbederek ağzına silah doğrulttu.

Şahıslar ardından iş insanının kasasındaki 30 bin doları (580 bin lira), sahte olduğu gerekçesiyle poşete koyduktan sonra iş insanını da plastik kelepçeyle ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi.

Gaspçılar ardından iş insanını darbederek rezidansın otoparkına indirdikten sonra araçla kaçırdı.

EŞİNİ ARAYIP FİDYE İSTEDİLER

Olayın ardından gaspçılar, iş insanının İran uyruklu eşi olan Golshan N.’yi arayarak fidye istedi. Bunun üzerine kadın Emniyet'e giderek olayı ihbar etti.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı.

Rezidansa giden polis ekipleri, iş insanının kaçırıldığı otomobilin güvenlik kameralarından önce plakasını tespit etti. Kiralık olduğunu belirleyen Beyoğlu polisi, aracın ise Serkan D. tarafından kiralandığını buldu.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri devam eden çalışmalarda şahısların güvenlik görevlisine bıraktığı telefon numarasının da Orhan A.’ya ait olduğunu belirledi.

Şahısların tespitinin ardından plakası bilinen araçla birlikte iki aracın siteye giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Beyoğlu polisi, araçlar rezidansın otoparkından çıkacağı esnada içerisindeki 3 şahsı kıskıvrak yakaladı.

GASPÇILARA NEFES KESEN OPERASYON

Gaspçıların kaçırdıkları iş insanını da rezidansa gelerek geri bıraktıkları öğrenildi. Üst aramalarında toplamda 650 dolar çıkan 3 gaspçı, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

Burada ifadeleri alınan gaspçılar, olayı kendilerinin yaptıklarını ancak parasını gasbedip ve plastik kelepçeyle ellerini bağlayarak darbettikleri iş insanından alacaklarını olduğunu söylediği öğrenildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyet'te işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden Orhan A. ve Serkan D., çıkarıldıkları mahkemece “Yağma(gasp), “tehdit” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinçer S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan Halil A. ve Makedonya uyruklu Orhan L.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.