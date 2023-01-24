İstanbul'da maskeli silahlı binlerce Euro'luk gasp!

İstanbul Fatih'te maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitmek üzere çıktığı evinin önünde silah doğrulttukları Edip Aydın'ın, içinde 500 bin Euro olan çantasını gasbederek, ortadan kayboldu.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:45
İstanbul'da maskeli silahlı binlerce Euro'luk gasp!
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İstanbul'da dün saat 09.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iddialara göre, içinde 500 bin Euro olan çanta ile evinden çıkan Edip Aydın, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi.

Silahlı ve maskeli 2 şüpheli, evinin önünde silah doğrulttukları Aydın'ın çantasını gasbedip motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aydın'ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 



Fatih gasp

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