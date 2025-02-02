İstanbul'da film gibi soygun: Azmettirici iş ortağı çıktı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:51

Olay, 11 Ocak'ta Menderes Mahallesi, Piri Reis Caddesi'ndeki araç kiralama ofisinde meydana geldi.

İddiaya göre, şirket sahibi E.U., iş ortağı S.Y., arkadaşları K.A. ve H.B. ile işyerinde oturdukları sırada içeri giren silahlı 3 şüpheli, kasadaki 500 bin lira ve E.U.'nun cep telefonunu gasbederek kaçtı.

Olayın ardından polis merkezine giden şirket sahibi E.U. şüphelilerden şikayetçi oldu.

HAYALET SİLAH VE ÖZEL ŞARJÖRÜ ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin olay yerine gelirken ve ayrılırken kullandıkları otomobilin plakası belirlendi.

Çalışmaların devamında şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Ç. (27) ve M.Ö. (23)'yü gözaltına aldı. Şüphelilerden A.Ç.'nin evinde hayalet silah olarak bilinen tabancayla 33 mermi alan özel şarjör ele geçirildi.

OLAYIN AZMETTİRİCİSİ İŞ ORTAĞI ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada olayı mağdurlar arasında bulunan S.Y. (26)'ın organize ettiği belirlendi.

S.Y.'nin daha önceden bir kafe de buluştuğu şüphelilere “Ortağım E.U., sanal kumar işi yapıyor. Çok parası var. Biz otururken işyerine gelip parayı alır, benim söyleyeceğim hesap numarasına atarsınız. Ben payınızı size gönderirim" dediği iddia edildi.

Bu gelişme üzerine ilk anda mağdur olan S.Y.'de polis ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden S.Y.'nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.